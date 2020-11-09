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Перекладина Falcon Eyes WB-1200 настенная

Артикул: 231273
  • Перекладина Falcon Eyes WB-1200 настенная - фото 1
  • Перекладина Falcon Eyes WB-1200 настенная - фото 2
  • Перекладина Falcon Eyes WB-1200 настенная - фото 3
  • Перекладина Falcon Eyes WB-1200 настенная - фото 4
Перекладина Falcon Eyes WB-1200 настенная - фото 1
Перекладина Falcon Eyes WB-1200 настенная - фото 2
Перекладина Falcon Eyes WB-1200 настенная - фото 3
Перекладина Falcon Eyes WB-1200 настенная - фото 4
2 939 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 231273
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараПерекладина
Минимальная высота, см70
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см30,2х13,7
Максимальная нагрузка, кг8
Вес, кг2,3
Перекладина настенная WB-1200 (журавль-турник) предназначена для установки осветительного оборудования с креплениями диаметром 5/8 или резьбовыми креплениями 1/4 и 3/8, используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно повернуть вдоль стены. 2 секции с максимальной длиной стрелы 125 см. Крепится к стене, для установки требуются различные крепежные приспособления. Установочный адаптер съемный, с возможностью горизонтальной установки.


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Самовывоз невозможен
Перекладина Falcon Eyes WB-1200 настенная - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2939 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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