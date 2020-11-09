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Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник

Артикул: 231167
Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник
750 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231167
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСинхронизаторы
Ширина, см3.8
Длина, см8.2
Высота, см3.2
Falcon Eyes NEXT R — дополнительный приемник для комплекта синхронизации Falcon Eyes NEXT, предназначен для беспроводного подключения дополнительной студийной или накамерной вспышки. Приемник подключается к вспышке с помощью «горячего» башмака (для студийных вспышек используется входящий в поставку штекер для синхронизации с разъемом 2,5 мм), работает от двух батареек ААА и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. Встроенная функция пробуждения из «спящего режима» обеспечит бесперебойную работу со вспышками. Приемник устанавливается на стойку, штатив или другую опору с помощью крепления «холодный» башмак с резьбой 1/4. NEXT R имеет возможность выбора одного из 16 каналов связи, что позволяет объединить осветители в группы (при условии использования нескольких приемников NEXT R). Скорость синхронизации до 1/320 секунды.


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Синхронизатор радио Falcon Eyes NEXT R приемник - данный товар вы можете купить по цене по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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