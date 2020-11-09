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Циркуляционный насос Вихрь Ц-32/8 СТАНДАРТ

Артикул: 230665
Циркуляционный насос Вихрь Ц-32/8 СТАНДАРТ
4 090 руб. 

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Артикул: 230665
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНасос
Тип выключателяотсутствует
Тип поверхностного насосациркуляционный
Диаметр разъема соединения2 дюйма
Качество водычистая
Максимальная температура воды110°C
Максимальный напор8 м
Потребляемая мощность72 Вт
Пропускная способность10.2 куб. м/час
Длина, см15
Ширина, см15
Высота, см25
Вес, кг4
Циркуляционный насос Вихрь Ц-32/8 предназначен для обеспечения циркуляции воды в круговых трубопроводах горячего и холодного водоснабжения, в системах отопления и в системах перекачки промышленных вод.


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Циркуляционный насос Вихрь Ц-32/8 СТАНДАРТ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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