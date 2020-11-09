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Дренажный насос Вихрь ДН-350

Артикул: 230655
Дренажный насос Вихрь ДН-350
2 690 руб. 

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Артикул: 230655
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товара
Тип выключателяпоплавковый
Тип погружного насосадренажный
Глубина погружения под зеркало воды8 м
Диаметр разъема соединения0,5 дюйма
Защита от перегревада
Качество водыгрязная
Максимальная температура воды35 С
Максимальный напор5 м
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность350 Вт
Пропускная способность8 куб. м/час
Режущая насадканет
Длина, см22,9 см
Ширина, см14,7 см
Высота, см32,8 см
Вес, кг3,6 кг
Дренажный насос ВИХРЬ ДН-350предназначен для откачивания и отведении воды и стоков с инородными примесями из различных водоёмов и резервуаров (котлованов, шахт, сливных ям и т.д). С их помощью можно выкачивать воду в случае подтопления жилых помещений и подвалов.


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Дренажный насос Вихрь ДН-350 - по цене 2690 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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