8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь игровая беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED White

Артикул: 229813
  • Мышь игровая беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED White - фото 1
  • Мышь игровая беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED White - фото 2
  • Мышь игровая беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED White - фото 3
Мышь игровая беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED White - фото 1
Мышь игровая беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED White - фото 2
Мышь игровая беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED White - фото 3
4 010 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229813
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендLogitech
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г99
Время работы, дней270
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш6
Назначениеигровая
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм62.15x38.20x116.60
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветбелый
Разрешение оптического сенсора, dpi12000
Типоптическая
Тип соединениябеспроводное
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED, оборудованная 6 кнопками, относится к классу игровых. Модель оборудована оптическим светодиодным сенсором HERO, максимальное разрешение которого очень высоко: оно составляет 12000 dpi. Форма корпуса мыши Logitech G305 LIGHTSPEED обуславливает возможность ее использования с помощью как правой, так и левой руки. Беспроводное подключение реализуется с помощью миниатюрного приемника, который подключается к порту USB. Радиус беспроводной связи составляет 10 м.


Теги товара: Игровые мыши, Беспроводные мыши, Игровые беспроводные мыши, Игровые беспроводные мыши, Беспроводные мыши для ноутбука, USB мыши, Беспроводные мыши на аккумуляторе, Мыши для левшей, Оптические мыши, Беспроводные лазерные мыши, Беспроводные оптические мыши, Беспроводные оптические мыши, Радио мыши, Белые мыши, Игровые мыши для левшей, Игровые мыши для левшей, Беспроводные мыши Logitech, Беспроводные мыши Microsoft, Беспроводные мыши Lenovo, Беспроводные мыши Defender, Беспроводные мыши ASUS, Беспроводные мыши HP, Игровые мыши Logitech.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Мышь игровая беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED White - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4010 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...