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Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2

Артикул: 228831
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 1
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 2
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 3
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 4
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 5
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 6
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 7
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 8
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 9
  • Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 10
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 1
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 2
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 3
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 4
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 5
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 6
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 7
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 8
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 9
Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - фото 10
1 154 руб. 
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Артикул: 228831
В наличии
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БрендLevenhuk
Тип товараЛупа
Особенности2 светодиода
Лупа Levenhuk Zeno Vizor N2 – удобный увеличительный прибор, который позволяет работать сразу с большой областью. Она снабжена шейным ремешком, но может быть установлена и на подставку. Основная линза большого диаметра дает увеличение в 2,5 крат. Этого вполне хватит для работы с текстами, мелкими изображениями, чтения и рукоделия. Дополнительная линза более мощная и имеет кратность 5х. С ее помощью можно изучать отдельные области предметов, фокусироваться на небольших деталях. Лупа Levenhuk Zeno Vizor N2 – отличный выбор для дома и работы. Она поможет с легкостью выполнять домашние дела и насаждаться любимым хобби, даже имея неидеальное зрение. Лупа снабжена яркой светодиодной подсветкой. Ее можно включать, если внешнего освещения недостаточно. Подсветка работает от батареек (в комплект не входят).


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Лупа нашейная Levenhuk Zeno Vizor N2 - данный товар вы можете купить по цене по цене 1154 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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