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Смеситель для раковины Esko Moscow MS 26

Артикул: 226384
  • Смеситель для раковины Esko Moscow MS 26 - фото 1
  • Смеситель для раковины Esko Moscow MS 26 - фото 2
Смеситель для раковины Esko Moscow MS 26 - фото 1
Смеситель для раковины Esko Moscow MS 26 - фото 2
3 730 руб. 
4 100 руб. 
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+ 100 КэтКоинов
Артикул: 226384
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Moscow
filter_noneТовар входит в коллекцию Moscow
БрендEsko
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Встраиваемыйнет
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива117 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Тип управлениядвухзахватный
Высота излива142 мм
Ширина, см15.7
Высота, см20.1
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкаая подводка Способ монтажа - настольный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для раковины Esko Moscow MS 26 - этот товар вы можете купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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