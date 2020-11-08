8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автоакустика Ural Crossover 2 Warhead (2 шт)

Артикул: 224016
  • Автоакустика Ural Crossover 2 Warhead - фото 1
  • Автоакустика Ural Crossover 2 Warhead - фото 2
  • Автоакустика Ural Crossover 2 Warhead - фото 3
Автоакустика Ural Crossover 2 Warhead - фото 1
Автоакустика Ural Crossover 2 Warhead - фото 2
Автоакустика Ural Crossover 2 Warhead - фото 3
1 630 руб. 
Купить
+ 54 КэтКоинов
Артикул: 224016
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендUral
Тип товараАвтоакустика
Импеданс4 Ом
Пиковая мощность300 Вт
Длина, см11.5
Ширина, см9
Высота, см3.2
Кроссоверы серии WARHEAD с корпусом открытого типа выполнены из высококачественных компонентов, которые сводят к минимуму любые потери звукового сигнала и или посторонние шумы. Позолоченные терминалы для акустических кабелей диаметром до 12 Ga (3,3мм2). Кольцевые порошковые сердечники катушек индуктивности изготовлены из магнитомягкого высокоэнергетичного ферроникелевого сплава HFlux, что позволяет работать практически без потерь и перегрева, обеспечивая безупречную линейность характеристик. Благодаря применению этого материала удалось избежать громоздкости, свойственной катушкам с воздушным сердечником, при этом совершенно не проигрывая в характеристиках. Второй порядок ВЧ- и НЧ-трактов наиболее оптимален для хорошо подобранных компонентов двухполосной системы.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Автоакустика Ural Crossover 2 Warhead (2 шт) - стоимость товара 1630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...