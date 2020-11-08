Бассейн надувной BestWay 70x24cm 51128

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|BestWay
|Тип товара
|Детский бассейн
|Возраст
|от 2 лет
|Тип бассейна
|надувной
|Объем, л
|41
|Длина, см
|70
|Ширина, см
|70
|Высота, см
|24
|Материал
|винил
|Вес, кг
|0.6
|Тип товара
|бассейн надувной
Похожие товары
Телефон для звонков в Челябинске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв