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Смеситель для раковины WasserKRAFT 7403H 9062438

Артикул: 221995
  • Смеситель для раковины WasserKRAFT 7403H 9062438 - фото 1
  • Смеситель для раковины WasserKRAFT 7403H 9062438 - фото 2
Смеситель для раковины WasserKRAFT 7403H 9062438 - фото 1
Смеситель для раковины WasserKRAFT 7403H 9062438 - фото 2
13 990 руб. 

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11 210 руб. 

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Артикул: 221995
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWasserKRAFT
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Встраиваемыйнет
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива169 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Германия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива207 мм
Длина, см4.5
Ширина, см21.3
Высота, см25.7
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка Способ монтажа - настольный


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Смеситель для раковины WasserKRAFT 7403H 9062438 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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