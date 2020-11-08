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Главная Товары для красоты и здоровья Весы напольные Starwind Весы напольные электронные Starwind SSP6020 макс.180кг рисунок

Весы напольные электронные Starwind SSP6020 макс.180кг рисунок

Артикул: 221835
  • Весы напольные электронные Starwind SSP6020 макс.180кг рисунок - фото 1
  • Весы напольные электронные Starwind SSP6020 макс.180кг рисунок - фото 2
Весы напольные электронные Starwind SSP6020 макс.180кг рисунок - фото 1
Весы напольные электронные Starwind SSP6020 макс.180кг рисунок - фото 2
810 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221835
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStarwind
Тип товараВесы напольные
Типэлектронные
Детскиенет
Диагностическиенет
Материал платформыстекло
Максимальная нагрузка, кг180
Синхронизация по Wi-Fiнет
Синхронизация по Bluetoothнет
Особенности рисункацветы
Определение доли жировой тканинет
Определение доли мышечной тканинет
Автоматическое выключениеда
Цвет корпусамультиколор
Определение доли водынет
Весы напольные электронные Starwind SSP6040 для измерения массы тела. Максимально допустимая нагрузка – 180 кг. Измерение в килограммах и фунтах. Точность измерения 100 г.


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Самовывоз невозможен
Весы напольные электронные Starwind SSP6020 макс.180кг рисунок - стоимость товара 810 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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