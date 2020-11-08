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Швейная машина Singer Confidence 7470 белый

Артикул: 218954
Швейная машина Singer Confidence 7470 белый
25 110 руб. 
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+ 155 КэтКоинов
Артикул: 218954
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSinger
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельавтоматическое
ЖК-дисплейда
Количество петель7
Максимальная длина стежка6
Максимальная ширина стежка7
Нитевдевательда
Особенности выполнения петельобметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокгоризонтальный
Швейная машина Singer Confidence 7470 белый


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Швейная машина Singer Confidence 7470 белый - данный товар вы можете купить по цене по цене 25110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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