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Швейная машина Janome MX 55 белый

Артикул: 218912
Швейная машина Janome MX 55 белый
8 970 руб. 
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+ 129 КэтКоинов
Артикул: 218912
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJanome
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельполуавтоматическое
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка5
Отсек для хранения принадлежностейда
Подтипэлектромеханическая
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокклассический (вертикальный качающийся)
Швейная машина Janome MX 55 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Janome MX 55 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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