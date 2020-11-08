Экшн-камера Rekam A100 1xCMOS 12Mpix серебристый

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Rekam
|Тип товара
|Экшн-камера
|Тип носителя
|перезаписываемая память (Flash)
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Угол обзора
|144°
|Разрешение матрицы, Мпикс
|12
|Стабилизатор изображения
|нет
|Подводная съемка
|есть
|ЖК-экран
|есть
|Запись звука
|есть
|Режим фото
|есть
|HD-формат
|Full HD
|Крепление
|есть
|Носители данных
|micro SD
|Максимальный объем карты памяти
|32 Гб
|Разъемы
|USB
|Wi-Fi
|нет
|Bluetooth
|нет
|GPS
|нет
|Влагозащита
|есть
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Емкость аккумулятора, мАч
|900
|Цвет
|белый
|Комплектация
|камера, водонепроницаемый бокс, вело/мото крепление, переходное звено, базовое крепление, крепление-адаптер, ремни, липучка, крепление для штатива, база на шлем, USB кабель, стикеры, страховочный крепеж
|Размеры (ШхВхГ), мм
|58x40x28
|Вес, г
|58
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