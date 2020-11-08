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Автомагнитола Swat MEX-1033UBG 1DIN 4x50Вт

Артикул: 218244
  • Автомагнитола Swat MEX-1033UBG 1DIN 4x50Вт - фото 1
  • Автомагнитола Swat MEX-1033UBG 1DIN 4x50Вт - фото 2
  • Автомагнитола Swat MEX-1033UBG 1DIN 4x50Вт - фото 3
  • Автомагнитола Swat MEX-1033UBG 1DIN 4x50Вт - фото 4
  • Автомагнитола Swat MEX-1033UBG 1DIN 4x50Вт - фото 5
Автомагнитола Swat MEX-1033UBG 1DIN 4x50Вт - фото 1
Автомагнитола Swat MEX-1033UBG 1DIN 4x50Вт - фото 2
Автомагнитола Swat MEX-1033UBG 1DIN 4x50Вт - фото 3
Автомагнитола Swat MEX-1033UBG 1DIN 4x50Вт - фото 4
Автомагнитола Swat MEX-1033UBG 1DIN 4x50Вт - фото 5
1 530 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218244
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSWAT
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие ТВ-тюнеранет
Читаемые форматыMP3
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Наличие usb-портаесть
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Выходная мощность номинальная200 Вт
ВыходыRCA
Состояние товарановый
ВходыUSB, AUX, SD
Длина, см5
Ширина, см18
Высота, см10
Вес, кг0.4
Для прослушивания громкой и чистой музыки используйте автомагнитолу SWAT, она станет неотъемлемой частью любой машины и особенно пригодится для дальних поездок. Универсальный черный цвет отлично впишется в любой салон, а зеленая подсветка позволит вам использовать устройство в темное время суток. Питание в данной модели составляет 12 в. Помимо основных кнопок управления на передней панели, также имеются аудиовходы и USB-порт. То есть вы сможете прослушивать музыку не только на FM-станциях, но и подключать свою с USB-носителей.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола Swat MEX-1033UBG 1DIN 4x50Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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