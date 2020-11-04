Машинка для стрижки Panasonic ER-GB40-R520

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Машинки для стрижки волос
|Вес, кг
|0.15
|Влажная очистка
|есть
|Время автономной работы
|50 мин
|Индикатор зарядки
|есть
|Количество насадок
|1
|Комплектация
|база для зарядки, масло, щеточка для чистки
|Насадка для филировки
|нет
|Настройка длины стрижки
|с помощью регулятора
|Роторный двигатель
|нет
|Самозатачивающиеся лезвия
|нет
|Стрижка бороды
|есть
|Тип
|для бороды и усов
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