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Блок питания Hipro ATX 500W HPC500W-Active

Артикул: 109303
Блок питания Hipro ATX 500W HPC500W-Active
4 040 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 109303
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHipro
Тип товараБлок питания
Вес, кг3
Питание видеокарты2х(6+2) pin
Питание мат. платы и процессора24 pin
Размер вентилятора(ов), мм120
Размеры (ВхДхШ), см8.6х14х15
Разъемы SATA, шт6
Сертификат 80 PLUSBronze
Количество вентиляторов1
Мощность, Вт500
Состояние товарановый
Выполнен в стильном черном корпусе и имеет мощность 500. Производительность устройства находится на хорошем уровне и составляет 78%. Также здесь имеется активный PFC. Блок питания HIPRO HPC500W-Active имеет полный комплект портов для подключения к современному ПК. Сюда входит SATA, Peripheral и FDD. Также устройство имеет разъемы, предназначенные для подключения питания материнской платы, процессора и видеокарты. Система охлаждения реализована за счет 120-миллиметрового вентилятора, имеющего встроенный терморегулятор оборотов. В комплект поставки не входит сетевой кабель.


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Самовывоз невозможен
Блок питания Hipro ATX 500W HPC500W-Active - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4040 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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