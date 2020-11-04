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Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black

Артикул: 109234
  • Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 1
  • Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 2
  • Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 3
  • Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 4
Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 1
Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 2
Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 3
Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - фото 4
810 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109234
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г70.5
Время работы, дней365
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки, поддержка MacOS
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм61.5x35.2x97.7
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi1000
Тип соединениябеспроводное
Мышь беспроводная Logitech M170 оптимальна для использования совместно с мобильными компьютерами. Эту особенность обуславливают компактные габаритные размеры манипулятора, которые составляют 61.5x35.2x97.7 мм. Совместимость устройства гарантируется и со стационарными компьютерами, ведь все, что нужно для подключения мыши – наличие свободного порта USB, к которому и подключается приемник сигнала, поступающего от манипулятора. Дальность действия мыши может достигать 10 м: вы с успехом можете пользоваться моделью в большой квартире или в офисе большой площади. Logitech M170 характеризуется максимальным разрешением оптического датчика, равным 1000 dpi. Форма корпуса мыши обеспечивает возможность ее использования как правой, так и левой рукой. Для питания устройства используется элемент питания типа AA. Допускается использование батареек и аккумуляторов. Манипулятор выполнен в серо-черной цветовой гамме. В нижней части мыши расположен выключатель питания: пользуясь им, вы сможете увеличить время автономной работы устройства. Модель упакована в коробку презентабельного вида, дизайн которой соответствует стилистике Logitech.


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Самовывоз невозможен
Мышь Logitech M170 Wireless Mouse Black - стоимость товара 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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