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Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete

(1)
Артикул: 105704
  • Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 1
  • Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 2
  • Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 3
Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 1
Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 2
Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото 3
4 990 руб. 
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+ 77 КэтКоинов
Артикул: 105704
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOmron
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питанияесть
Питание от сетида
Тип ингаляторакомпрессорный
Тип маскивзрослая, детская
Вес, кг1.3
Высота, см13
Длина, см21.5
Емкость резервуара для лекарства, мл12
ПроизводствоИталия
Сумка в комплектеесть
Ширина, см19

Комплектация:

  • Компрессорный небулайзер Omron Comp Air NE-C300 (NE-C300-RU)
  • Небулайзерная камера
  • Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см)
  • Насадка для носа
  • Маска для взрослых (ПВХ)
  • Маска для детей (ПВХ)
  • Загубник
  • Комплект воздушных фильтров
  • Сумка для хранения и переноски
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Видео:

Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete

Видеообзор Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete

 



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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29.09.2019
Достоинства:
Надёжность, удобство, качество

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Давно мечтала приобрести новый ингалятор, так как мой старый РОМАШКА - это древний век. Наступили холода и я купила небулайзер Omron C-300. Пересмотрела кучу отзывов и остановилась на нём. Купила в КОТОФОТО, т.к. цена меня вполне устроила.

Самовывоз невозможен
Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - по цене 4990 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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