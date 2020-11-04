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Смеситель для ванны Lemark Villa LM4812B

Артикул: 103031
  • Смеситель для ванны Lemark Villa LM4812B - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Villa LM4812B - фото 2
Смеситель для ванны Lemark Villa LM4812B - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Villa LM4812B - фото 2
25 380 руб. 
Купить
+ 484 КэтКоинов
Артикул: 103031
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 230 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Villa
filter_noneТовар входит в коллекцию Villa

Коллекция Villa

БрендLemark
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива213 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Чехия
Тип управленияоднорычажный
Длина, см33
Ширина, см18
Высота, см16
Вес, кг2.1
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


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Смеситель для ванны Lemark Villa LM4812B - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 25380 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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