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Сыворотки и концентраты для лица

Лосьоны и тоники для лица

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Активные компоненты

комплекс на основе экстрактов красных и бурых водорослей

Возрастной диапазон

Коллекция

Не содержит

Объем, мл

Применение

а также использовать в паре с альгинатной маской и мезороллером

в количестве нескольких капель наносится на чистое лицо. Распространяется легкими похлопываниями

во время утренних и вечерних процедур.

выдавите на руку немного сыворотки и равномерно нанесите на лицо. Дождитесь полного впитывания и нанесите другие уходовые средства из этой серии. Продукт следует наносить дважды в день

дайте впитаться

затем небольшое количество эссенции распределить по лицу

и продолжите уход эмульсией или кремом из этой же линейки.

используется перед тонером. С помощью пипетки нанесите нужное количество средства на кожу лица. Втирайте легкими движениями подушечками пальцев

массирующими движениями

на область под глазами – легкими вбивающими

на очищенную и тонизированную кожу лица нанесите эссенцию легкими похлопывающими движениями. Распределите по всему лицу

на очищенную кожу лица

нанесите на кожу средство мягкими

нанесите на очищенную кожу лица перед нанесением эмульсии/сыворотки и крема

нанесите небольшое количество эссенции на ватный диск или палочку мягко постукивающими движениями нанесите на кожу лица

нанесите необходимое количество эссенции на предварительно очищенную кожу

нанести и распределить на чистой коже после применения тоника

нанести на очищенную и тонизированную кожу лица мягкими разглаживающими движениями

нанести несколько капель эссенции на очищенную и тонизированную кожу

нанести средство на очищенную кожу лица мягкими поглаживающими движениями

нанести тонер

нанести эссенцию

нанести эссенцию на очищенную и тонизированную кожу

наносите несколько капель эссенции на очищенную и обработанную тонером область лица и шеи 1-2 раза в день. Подождите

не оставив жирных следов или липкого слоя. Через 1-2 минуты продолжить свой обычный уход: нанесите крем или маску.

небольшое количество эссенции нанесите мягкими похлопывающими движениями.

обработка лица эссенцией — это третий этап в корейской пятиступенчатой системе ухода за кожей. Перед его использованием следует очистить лицо и нанести тонер. После эссенции рекомендуется нанести на кожу эмульсию и увлажняющий крем.

очистите и тонизируйте кожу. Выдавите на ватный диск несколько капель сыворотки и протрите им лицо. Дождитесь полного впитывания средства. В конце рекомендуется нанести питательный крем из этой же серии.

очистите кожу тонером

очистить кожу

очистить лицо

перед нанесением дневного крема для разглаживания и выравнивания кожи наносите массирующими движениями на кожу вокруг глаз

перед нанесением ночного крема для придания мягкости и увлажнения Вашей коже

пока средство впитается

после очищение нанести на лицо при помощи пальцев или ватного диска

после очищения и тонизирования кожи нанесите эссенцию и распределите легкими движениями.

равномерно распределите легкими массажными движениями и дайте впитаться

сыворотку можно использовать как самостоятельно

так и добавлять в ваш уходовый тонер или крем

хорошо очистите кожу и массажными движениями распределите небольшое количество эссенции. Средство быстро впитается

шеи и области декольте нанести эссенцию. Рекомендуется использовать утром и вечером