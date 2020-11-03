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Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T

Артикул: 30372
  • Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 1
  • Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 2
  • Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 3
  • Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 4
Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 1
Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 2
Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 3
Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - фото 4
5 190 руб. 
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+ 120 КэтКоинов
Артикул: 30372
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товара

Стол ST-0613T – идеальный выбор для проведения рекламной и предметной (прикладной) съемки. Данная модель станет просто незаменимой при создании фотографий различных малогабаритных предметов. Например, ювелирных изделий, портативной электроники, небольших приборов или каких-либо сувениров.

Благодаря своей легкой разборной конструкции стол быстро собирается в рабочее положение и также оперативно раскладывается для транспортировки. Такая портативность позволяет использовать данное оборудование как в студии, так и за ее пределами в любых (даже необорудованных) помещениях.

Особенности ST-0613T
  • Материал покрытия: белый плотный пластик
  • Площадь рабочей поверхности: 60x130 см
  • Высота стола: 60 см
  • Длина: 60 см
  • Максимально доступная длина: 120 см
  • Диаметр труб конструкции: 19 мм

В комплект данного стола для предметной съемки входит удобная прочная сумка-чехол для переноски.



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Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T - по цене 5190 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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