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Бра Arte lamp Pinocchio A5700AP-1WH

Артикул: 52645
Бра Arte Lamp Pinoccio A5700AP-1WH
5 490 руб. 
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+ 253 КэтКоинов
Артикул: 52645
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 229 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Pinocchio
filter_noneТовар входит в коллекцию Pinocchio

Коллекция Pinocchio

БрендArte Lamp
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильмодерн
Количество ламп1
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Материал основаниядерево/металл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см35
Длина, см56
Ширина, см17
Вес, кг1
Бра Arte Lamp Pinoccio. Цвет арматуры - белый. Материал плафона - текстиль.


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Самовывоз невозможен
Бра Arte lamp Pinocchio A5700AP-1WH - стоимость товара 5490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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