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Детский оптический прибор, с помощью которого можно изучать готовые микропрепараты и проводить увлекательные научные опыты. Микроскоп подойдет и для домашнего хобби, и для выполнения школьных лабораторных работ. В комплекте есть все необходимое для знакомства с микромиром.

Микроскоп школьный Эврика 40х-400х в кейсе (аметист) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.