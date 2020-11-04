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Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2

Артикул: 93469
Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2
5 750 руб. 
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+ 73 КэтКоинов
Артикул: 93469
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗубр
Тип товараДрель ударная
Блокировка кнопки включенияда
Мощность1100 Вт
Фиксация шпинделянет
Ударный механизмда
Тормоз двигателянет
Тип патронаключевой
Пылесборникнет
Предохранительная муфтанет
Питаниеот сети
Ограничитель глубины сверлениянет
Максимальный крутящий момент35 Нм
Макс. количество ударов в минуту27000 уд./мин.
Макс. диаметр сверления (металл)16 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)35 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)16 мм
Лампа точечной подсветкинет
Импульсный режимнет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Длина, см38
Высота, см27.5
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг3.95
питание - от сети, мощность - 1100 Вт


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Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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