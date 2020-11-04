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Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710D2

Артикул: 92851
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710D2 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710D2 - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710D2 - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710D2 - фото 2
10 400 руб. 
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+ 211 КэтКоинов
Артикул: 92851
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 734 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараБезударная дрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент24 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1 мм
Макс. диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления дерева20 мм
Макс. диаметр сверления металла10 мм
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателяда
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см18.5
Ширина, см5
Высота, см19.5
Вес, кг1.1
Безударная дрель-шуруповерт, питание от аккумулятора, макс. число оборотов холостого хода 1500 об/мин, напряжение аккумулятора 10.8 В, емкость аккумулятора 2 Ач


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710D2 - данный товар вы можете купить по цене по цене 10400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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