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Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Системы инсталляции Iddis Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32

Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32

Артикул: 88198
  • Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - фото 1
  • Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - фото 2
  • Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - фото 3
Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - фото 1
Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - фото 2
Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - фото 3
14 250 руб. 

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11 660 руб. 

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Артикул: 88198
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIddis
Тип товараКомплект для унитаза
Креплениек капитальной стене
Кол-во режимов смыва2
Механизм смывамеханический
Длина, см50.6
Ширина, см19
Высота, см118
Вес, кг20
установка в капитальную стену, кнопка смыва приобретается отдельно


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Самовывоз невозможен
Инсталляция рамная для подвесного унитаза Iddis Neofix NEO0000I32 - по цене 14250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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