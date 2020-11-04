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Массажер по уходу за кожей лица Gezatone m708

Артикул: 86167
  • Массажер по уходу за кожей лица Gezatone m708 - фото 1
  • Массажер по уходу за кожей лица Gezatone m708 - фото 2
  • Массажер по уходу за кожей лица Gezatone m708 - фото 3
  • Массажер по уходу за кожей лица Gezatone m708 - фото 4
Массажер по уходу за кожей лица Gezatone m708 - фото 1
Массажер по уходу за кожей лица Gezatone m708 - фото 2
Массажер по уходу за кожей лица Gezatone m708 - фото 3
Массажер по уходу за кожей лица Gezatone m708 - фото 4
6 490 руб. 

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4 750 руб. 

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Артикул: 86167
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для ухода за кожей лица
Назначениедля кожи лица
ПроизводствоТайвань
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Высота, см23
Длина, см24
Ширина, см6.5
Вес, кг0.77

Массажер Gezatone m708 - это современное средство для борьбы с возрастными изменениями кожи лица. Коррекция морщин с помощью микротоков стимулирует производство в коже коллагена и эластина. Благодаря этому, морщина заполняется изнутри молодыми волокнами, разглаживается рельеф кожи. Воздействие микротоков на все слои кожи оказывают мягкое лимфодренажное воздействие, стимулирует выведение шлаков и токсинов. Процедуры абсолютно безболезненны, не оставляют следов на коже.

Особенности:

  • Воздействие методом гальванотерапии;
  • Подходит как для увядающей, так и для молодой кожи;
  • Рекомендовано использование в комплексе со специальными косметическими средствами Gezatone.

Комплектация:

  • Массажер Gezatone m708;
  • Насадка (3 шт.);
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажер по уходу за кожей лица Gezatone m708 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6490 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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