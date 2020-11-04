Лобзик Metabo STEB 65 Quick (601030000)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Лобзик электрический
|Антивибрационная система
|нет
|Быстрозажимное крепление пилки
|есть
|Частота движения пилки
|600-3100 ход/мин
|Сдув опилок
|есть
|Регулировка частоты хода
|есть
|Подключение пылесоса
|есть
|Обрезиненная рукоятка
|да
|Мощность
|450 Вт
|Маятниковый ход
|есть
|Глубина пропила стали
|6 мм
|Глубина пропила дерева
|65 мм
|Глубина пропила алюминия
|18 мм
|Лазерный маркер
|нет
|Питание
|от сети
|Плавный пуск
|нет
|Подсветка
|нет
|В кейсе
|нет
|Длина, см
|37
|Ширина, см
|10.5
|Высота, см
|10.5
|Вес, кг
|2.2
Похожие товары
Телефон для звонков в Санкт-Петербурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв