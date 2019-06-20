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Перфоратор Bort BHD-800N

Артикул: 77947
  • Перфоратор Bort BHD-800N - фото 1
  • Перфоратор Bort BHD-800N - фото 2
  • Перфоратор Bort BHD-800N - фото 3
Перфоратор Bort BHD-800N - фото 1
Перфоратор Bort BHD-800N - фото 2
Перфоратор Bort BHD-800N - фото 3
4 610 руб. 
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+ 80 КэтКоинов
Артикул: 77947
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараПерфораторы
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Режим долблениеда
Режим сверлениеда
Максимальный крутящий момент18 Н*м
Макс. энергия удара3 Дж
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)50 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)26 мм
Потребляемая мощность800 Вт
Режим шуруповертанет
Дополнительные щетки в комплектеда
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Пылесборникнет
Антивибрационная системанет
Предохранительная муфтада
Питаниесеть
Ограничитель глубины сверленияесть
Блокировка кнопки включенияда
Ключевой патрон в комплектеда
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см33
Длина, см43
Высота, см23
Вес, кг2.6

Видео:

Видеообзор на Перфоратор Bort BHD-800N

Видеообзор Перфоратор Bort BHD-800N



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20.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
цена
патрон SDS-Plus
Кейс
Набор сверл
Не тяжелый

Недостатки:
их нет

Самовывоз невозможен
Перфоратор Bort BHD-800N - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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