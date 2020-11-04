Автомобильная массажная накидка Gezatone AMG388

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|да
|Производство
|Тайвань
|Высота, см
|12.3
|Длина, см
|47.5
|Ширина, см
|39.5
|Вес, кг
|2
Массажер Gezatone Amg388 коврик представляет собой компактно складываемую накидку, укрепляемую на обычном кресле или стуле, или на сидении автомобиля. Ее воздействие сводится к качественному массажу зон спины, шеи, бедер. Пять настраиваемых режимов без труда позволят выбрать необходимый по интенсивности и месту воздействия массаж. Массажер Gezatone Amg388 коврик можно использовать в автомобиле - имеется адаптер для подключения к бортовой сети автомобиля через прикуриватель.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв