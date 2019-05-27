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Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-117

(1)
Артикул: 73205
  • Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-117 - фото 1
  • Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-117 - фото 2
  • Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-117 - фото 3
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-117 - фото 1
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-117 - фото 2
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-117 - фото 3
2 030 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73205
В наличии
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БрендB.Well
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питаниянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Тип ингаляторакомпрессорный
Тип маскидетская
Вес, кг1.3
Высота, см10.9
Длина, см15.5
Емкость резервуара для лекарства, мл13
ПроизводствоКитай
Сумка в комплектенет
Ширина, см12.7
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-117 применяется для лечения острых респираторных заболеваний, хронических заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, пневмонии и других заболеваний органов дыхания.

Комплектация: ингалятор, взрослая, детская маски, распылитель лекарственного средства, мундштук, воздушный шланг, запасные воздушные фильтры, руководство пользователя, гарантийный


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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27.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена, размер, все насадки

Комментарий:
Покупался из - за необходимости (были назначены ингаляции небулайзером), переплачивать не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый. Недостатков в нем не обнаружено, за время использования никаких сложностей не возникло. Корпус у прибора небольшой, не так много места занимает в доме. В комплекте есть все, что нужно (мне нужен был мундштук, он же "насадка для рта" для ингаляции - он в комплекте есть). Работает от сети.

Самовывоз невозможен
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-117 - по цене 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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