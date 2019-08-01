Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|AMD
|Тип товара
|Память оперативная
|Тип памяти
|DDR3
|Тактовая частота
|1333 МГц
|Высота, см
|1.9
|Объем одного модуля
|4 Гб
|Форм-фактор
|для компьютеров (DIMM)
|Напряжение питания
|1.5 В
|Низкопрофильная (Low Profile)
|да
|Пропускная способность
|10666 Мб/с
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01.08.2019
Цена
Недостатки:
не совместима с ASUS p7h55-M под проц i5 650 3200Ghz(не двухканальная похоже, потому и не завелась)