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ИБП Ippon Innova RT 1500 1350Вт 1500ВА черный

Артикул: 55762
ИБП Ippon Innova RT 1500 1350Вт 1500ВА черный
42 400 руб. 
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+ 150 КэтКоинов
Артикул: 55762
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIppon
Тип товараИБП
Вес, кг18
Время переключения на батарею0 мс
Время работы при полной нагрузке5 мин
Входное напряжение120-276 В
Высота, см43.5
Выходная мощность1500 ВА/1350 В
Длина, см44
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линиинет
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи8
Общее количество выходных разъёмов питания8
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПс двойным преобразованием
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см8.5
ИБП Ippon Innova RT 1500. Форма выходного сигнала - синусоида. Входное напряжение - 120-276 В.


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Самовывоз невозможен
ИБП Ippon Innova RT 1500 1350Вт 1500ВА черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 42400 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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