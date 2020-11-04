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Уличный светильник Arte lamp Urban A2801AL-1GY

Артикул: 53399
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1 300 руб. 
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Артикул: 53399
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Urban
filter_noneТовар входит в коллекцию Urban
БрендArte Lamp
Тип товараУличное освещение
Тип осветительного приборанастенный
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал плафонастекло
Высота, см13
Длина, см10
Ширина, см17
Вес, кг0.58
Уличный настенный светильник Arte Lamp. материал арматуры: Алюминий. Страна-производитель: Италия.


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Самовывоз невозможен
Уличный светильник Arte lamp Urban A2801AL-1GY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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