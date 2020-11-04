Снегоуборщик Huter SGC 6000 (70/7/7)

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Снегоуборщик бензиновый
|Электростартер
|да
|Регулировка положения снегозаборника
|механическая
|Число тактов работы бензинового двигателя
|4
|Тип привода
|колесный
|Тип двигателя
|бензиновый
|Самоходность
|есть
|Родина бренда
|Германия
|Объём топливного бака, л
|3.6
|Объем топливного двигателя
|212 куб. см
|Мощность топливного двигателя
|8 л. с.
|Максимальная дальность выброса снега
|15 м
|Задний ход
|есть
|Наличие фары
|есть
|Ширина захвата, мм
|620
|Высота захвата, мм
|540
|Длина, см
|93
|Ширина, см
|82
|Высота, см
|77
|Вес, кг
|85
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