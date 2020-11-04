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Газонокосилка электрическая Huter ELM-1400Т (70/4/6)

Артикул: 51041
Газонокосилка электрическая Huter ELM-1400Т 70/4/6
6 420 руб. 
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+ 95 КэтКоинов
Артикул: 51041
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараГазонокосилка электрическая
Высота, см45.5
Длина, см65
Максимальная высота скашивания6.5 см
Минимальная высота скашивания1.8 см
Мощность электрического двигателя1400 Вт
Питание электрического двигателяот сети
Ширина скашивания38 см
Ширина, см42
Травосборник в комплектеесть
Объем травосборника, л35
Вес, кг12.3
Регулировка высоты скашиванияесть
Самоходнаянет
Функция мульчированиянет
Ширина скашивания - 38 см. Мощность - 1.4 кВт


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Газонокосилка электрическая Huter ELM-1400Т (70/4/6) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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