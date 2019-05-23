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Бетономешалка Вихрь БМ-63 (74/1/1)

(2)
Артикул: 51027
Бетономешалка Вихрь БМ-63 (72/1/1)
11 160 руб. 
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+ 174 КэтКоинов
Артикул: 51027
В наличии
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БрендВихрь
Тип товараБетономешалка
Длина, см58
Высота, см35
Ширина, см56
Вес, кг26
Бетономешалка Вихрь БМ-63. Объем барабана: 63 литров. Производство: Россия.


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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23.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Работает от 220В, крепкая конструкция, удобен, прост в обслуживании.

Недостатки:
-

Комментарий:
Приобретался этот аппарат специально для постройки кирпичного гаража ещё 3 года назад. Сначала заливка фундамента, потом раствор для кладки- всё выдержал и ни разу не подвёл. Благодаря объёмному баку и мощному движку за один раз замешивается большое количество раствора. Вещь просто необходимая в хозяйстве.


10.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Мощный двигатель, простота в управлении, легко моется.

Комментарий:
Брали для своей строительной бригады. Удобна и легка в перевозке, так-же благодаря крепким колёсам хорошо перемещать по объекту. Объём бака и мощный двигатель позволяют в короткие сроки замешивать большое количество раствора, что значительно увеличивает скорость продвижения работ. Ну и огромный плюс что работает она от 220 В.

Самовывоз невозможен
Бетономешалка Вихрь БМ-63 (74/1/1) - стоимость товара 11160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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