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Бетономешалка Вихрь БМ-180 (74/1/4)

Артикул: 51024
Бетономешалка Вихрь БМ-180 (72/1/4)
16 140 руб. 
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+ 131 КэтКоинов
Артикул: 51024
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 690 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараБетономешалка
Длина, см79
Высота, см52
Ширина, см76.5
Вес, кг62
Бетономешалка Вихрь БМ-180. Объем барабана: 180 литров. Производство: Россия.


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Самовывоз невозможен
Бетономешалка Вихрь БМ-180 (74/1/4) - купить по цене 16140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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