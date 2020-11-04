Wi-Fi роутер Keenetic DSL (KN-2010)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Keenetic
|Тип товара
|Wi-Fi роутер
|3G
|нет
|4G
|нет
|Вес, кг
|0,214
|Высота, см
|2,9
|Длина, см
|11
|Защита информации
|WEP, WPA, WPA2
|Количество внешних антенн
|2
|Макс. скорость беспроводного соединения
|300 Мбит/с
|Маршрутизатор
|да
|Стандарт беспроводной связи
|802.11n
|Частота связи Wi-Fi
|2.4 ГГц
|Ширина, см
|15,9
|Количество портов LAN
|4
|Расширенные функции
|поддержка mimo, режим репитера (повторителя), скачивание файлов
|Скорость портов
|100 Мбит/сек
|ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|Индекс модели
|KN-2010
|Процессор
|EN7512U 700 МГц, 2 потока
|Оперативная память
|128 Мбайт DDR2
|Flash-память, Dual Image
|128 Мбайт
|Класс Wi-Fi
|N300
|Антенны
|5 дБи
|Порты Ethernet
|4 x 100 Мбит/c
|Кнопка Wi-Fi/WPS
|+
|Кнопка FN
|Да
|Порты USB
|USB 2.0
|Подключение по 3G/4G
|Через совместимый USB-модем
|Подключение по DSL
|Встроенный модем ADSL2+/VDSL2
|Поддержка телефонии
|C Keenetic Plus DECT
|Mesh Wi-Fi-система
|+
|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
|Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц
|300 Мбит/с
|Маршрутизация IPoE/PPPoE
|До 95 Мбит/с
|Маршрутизация L2TP/PPTP
|До 95 Мбит/с
|Чтение с USB-диска
|До 12 Мбайт/с
|ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ DSL
|Автоматический выбор модуляции ADSL
|+
|G.Dmt, G.Lite, ADSL2, ADSL2+
|+
|Максимальное число PVC
|8
|VDSL2, профили 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a
|+
|Поддержка G.vector
|+
|БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI
|Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v
|+
|Преднастроенная защита Wi-Fi
|+
|WEP, WPA-PSK
|+
|WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
|+
|WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE
|+
|Multi-SSID и гостевая сеть
|+
|Контроль доступа по MAC-адресам
|+
|Wi-Fi Multimedia (WMM)
|+
|ФУНКЦИИ И ПРОТОКОЛЫ
|IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x
|+
|Multi-WAN
|+
|Policy routing
|+
|Резервирование интернет-подключения
|+
|Контроль соединения Ping checker
|+
|Транзит PPPoE/PPTP/L2TP
|+
|VLAN IEEE 802.1Q
|+
|Таблица маршрутов (DHCP/Ручная)
|+
|IntelliQoS
|+
|DHCP (клиент/сервер)
|+
|IPv6 Dual Stack
|+
|NAT
|+
|IGMP
|+
|UDP to HTTP proxy
|+
|UPnP
|+
|Ручное перенаправление портов
|+
|Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак
|+
|Клиент/Сервер PPTP
|+
|Клиент/Сервер L2TP over IPSec
|+
|Клиент/Сервер OpenVPN
|+
|Клиент/Сервер SSTP
|+
|Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE
|+
|Клиент/сервер IPSec VPN
|+
|Wireguard
|+
|Клиент Dynamic DNS
|+
|Прямой или облачный доступ через KeenDNS
|+
|HTTPS-защита доступа через KeenDNS
|+
|Интернет-фильтр Яндекс.DNS
|+
|Родительский контроль SkyDNS
|+
|AdGuard ad blocker
|+
|Статистика трафика по клиентам
|+
|Ограничение скорости по клиентам
|+
|Расписание доступа по клиентам или интерфейсам
|+
|Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal)
|+
|USB-ПРИЛОЖЕНИЯ
|Работа с USB-модемами 3G и 4G (LTE)
|+
|Поддержка RAS, NDIS, CDC?Ethernet, QMI
|+
|Файловый сервер и персональное облако
|+
|Поддержка FAT, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, HFS+
|+
|CIFS/SMB
|+
|AFP
|+
|FTP, SFTP
|+
|WebDAV
|+
|Поддержка Time Machine, File History
|+
|Поддержка сторонних пакетов расширения из репозиториев Entware и Debian
|+
|Торрент-клиент Transmission
|+
|Файл-сервер
|+
|Cервер DLNA
|+
|Принт-сервер
|+
|ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
|Мобильное приложение для Android и iOS
|+
|Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS-защитой
|+
|Командная строка (CLI) по TELNET/SSH
|+
|Возможность управления из внешней сети
|+
|Резервирование и восстановление конфигурации
|+
|Автоматическое обновление системы
|+
|Журналирование системных событий
|+
|ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В
|159 мм x 110 мм x 29 мм
|Масса устройства
|214 г
|Диапазон рабочих температур
|0–40°С
|Влажность окружающего воздуха при работе
|20%–95% (отсутствие конденсации)
|Напряжение электропитания
|100–240 В 50/60 Гц
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