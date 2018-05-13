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Видеокамера Sony HDR-CX405

(3)
Артикул: 41100
  • Видеокамера Sony HDR-CX405 - фото 1
  • Видеокамера Sony HDR-CX405 - фото 2
  • Видеокамера Sony HDR-CX405 - фото 3
Видеокамера Sony HDR-CX405 - фото 1
Видеокамера Sony HDR-CX405 - фото 2
Видеокамера Sony HDR-CX405 - фото 3
19 960 руб. 
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+ 97 КэтКоинов
Артикул: 41100
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараВидеокамера
Запись на карту памятиесть
Дополнительные возможностизапись в H.264
Дополнительные возможностизапись в MPEG4
Дополнительные возможностиподдержка ExifPrint
Количество матриц1
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео25 кадр/сек при разрешении 1280x720,50 кадр/сек при разрешении 1920x1080
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Ручная фокусировкаесть
Форматы записи1080i,1080p,720p
Фоторежиместь
Стабилизатор изображенияесть
видеокамера с 30x зумом, запись видео HD 720p на карты памяти, матрица 2.29 МП, карты памяти MS Duo, microSD, microSDHC, оптический стабилизатор изображения, вес: 215 г


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
- Большой экран
- Хорошее качество звука и речи
- Отличная стабилизация при записи с руки
- Корпус собран достаточно монолитно
- Запись видео при низком освещении
- Очень легкая
- Кабель USB встроен в ручку

Недостатки:
- Клавиши расположены неудобно
- При подключении к компьютеру можно лишь скопировать информацию
- Плохие углы обзора у экрана
- Неудобное управление с помощью джойстика

Комментарий:
Лучшая камера в своей ценовой категории. Компактная и легкая, с хорошим качеством записи звука в шумных местах и видео в условиях плохой освещенности


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очень хорошая хорошая видеокамера, легкая, вполне прилично снимает в темноте, при хорошем освещении картинка вообще супер! Удивила хорошая стабилизация, можно снимать даже при ходьбе. Аккумулятор держит заряд около часа (может дольше, точно не засекал).

Недостатки:
В инструкции написано, что нельзя снимать при температуре ниже 0 градусов и нельзя наводить на яркие источники света (солнце и др.)


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
По сравнению с другими видеокамерами у этой картинка ярче (как и у всех Sony).
+ хороший автофокус для макро сьемки
+ есть стабилизатор изображения
+ хороший микрофон
+ видеокамера очень легкая, рука совсем не напряженна и не устает
+ есть HDMI выход (можно легко подключить к ТВ)
+ zoom работает отлично
+ хороший экранчик + джойстик (у других сенсорный не понравился)
+ быстро включается (нужно просто раскрыть)

Недостатки:
- батареи хватает на 1.5 часа (можно докупить отдельно батареи)
- качество фото среднее
- в темное время суток появляется зернистость

Комментарий:
Со всеми задачами справляется, хорошая семейная видеокамера.

Самовывоз невозможен
Видеокамера Sony HDR-CX405 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 19960 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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