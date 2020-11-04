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Мясорубка Panasonic MK-MG1300WTQ

Артикул: 38655
Мясорубка Panasonic MK-MG1300WTQ
8 790 руб. 
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+ 120 КэтКоинов
Артикул: 38655
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараМясорубки
Система реверсанет
Максимальное время непрерывной работы15 мин.
Материал корпусапластик
Материал лоткаметалл
Соковыжималканет
Насадкиперфорированный диск для фарша (3 шт.)
Комплектациядокументация
КомплектацияТолкатель
Комплектациялоток
Комплектациякомплект дисков
мощность 200 Вт, перерабатывает 1.2 кг/мин, корпус из пластика


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Мясорубка Panasonic MK-MG1300WTQ - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 8790 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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