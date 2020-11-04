Сверлильный станок Bosch PBD 40 (0603B07000)

Станок сверлильный BOSCH PBD 40 предназначен для точного сверления отверстий в металле или дереве. Оборудование оснащено электронной индикацией частоты вращения и глубины сверления. Точная регулировка частоты (в зависимости от материала и глубины отверстия), позволяет применять BOSCH PBD 40 в мелкосерийном производстве.Технические характеристики сверлильного станка BOSCH PBD 40:Номинальная мощность: 710 Вт;Редуктор: 2-скоростной;Обороты: 200–850 об./мин; 600–2500 об./мин;Патрон: быстрозажимной;Диаметр хвостовика: 1,5-13 мм;Диаметр сверления в металле (макс.): 13 мм;Диаметр сверления в дереве (макс.): 40 мм;Регулирование глубины сверления до: 125 мм;Лазерный диод: 650 нм, <1 мВт;Светодиодное локальное освещениеКласс лазера: 2;Высота подъема: 90 мм;Константная электроника;Информационный цифровой дисплей;Размеры стола: 330x350 мм;Вес: 20 кг;Гарантия: 1 год.Описание станка сверлильного BOSCH PBD 40Двухскоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость и необходимое усилие для качественного сверления. В зависимости от положения поворотного выключателя, обеспечивается высокая мощность (1-я скорость) или повышенная частота вращения (2-я скорость).Сверло в патроне крепится без помощи ключа, сверло подтягивается автоматически. Стопорное кольцо гарантирует надежную блокировку сверла.Для простого и точного сверления применяется встроенный лазер.Для более комфортной работы станок оснащен светодиодным освещением рабочей поверхности.Быстроразъемный зажим позволит надежно зафиксировать даже заготовки круглого сечения. Точное и надежное позиционирование заготовки обеспечивается параллельным упором и большой рабочей пластиной.Максимальный контроль и удобство придает встроенная рукоятка и мягкая прорезиненная накладка поворотного колеса-маховика.Ограничитель глубины устанавливает необходимую глубину сверления.Массивная опорная плита из алюминия обеспечивает станку необходимую устойчивость. Направляющие пазы позволяют применять дополнительную оснастку.