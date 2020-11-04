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Пила дисковая погружная Makita SP6000

Артикул: 36641
Описание товара скоро будет готово,
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
29 090 руб. 
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+ 709 КэтКоинов
Артикул: 36641
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 849 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила56 мм
Диаметр диска165 мм
Диаметр посадочного отверстия20 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1300 Вт
Скорость вращения5200 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокда
Фиксация шпинделянет
Угол наклона45 град
Тормоз двигателяда
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Подключение пылесосаесть
Плавный пускесть
Плавная регулировка скоростиесть
В кейсенет
Количество скоростей работы2
Электронная регулировка частоты вращенияда
Длина, см34.1
Ширина, см25
Высота, см22.5
Вес, кг4.1
дисковая, погружная, ручная, вес - 4.1 кг


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Самовывоз невозможен
Пила дисковая погружная Makita SP6000 - купить по цене 29090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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