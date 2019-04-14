8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пароочиститель Kitfort KT-908 зеленый

(1)
Артикул: 36250
  • Пароочиститель Kitfort КТ-908 зеленый - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort КТ-908 зеленый - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort КТ-908 зеленый - фото 3
Пароочиститель Kitfort КТ-908 зеленый - фото 1
Пароочиститель Kitfort КТ-908 зеленый - фото 2
Пароочиститель Kitfort КТ-908 зеленый - фото 3
6 390 руб. 
Купить
+ 138 КэтКоинов
Артикул: 36250
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендKitfort
Тип товараПароочистители
Основной цветзеленый
Виднапольный
Мощность, Вт1500
Материал корпусапластик
Температура пара, °С145
Максимальное давление пара, бар4
Вес, кг5.6
Максимальная подача пара, г/мин40
Регулировка подачи паранет
Резервуар для воды, л1.5
Бойлер, л1.5
Время нагрева, мин15
Время непрерывной работы37 мин
Длина парового шланга1.5 м
Длина сетевого шнура2.5 м
Намотка сетевого шнураручная
Щетки и насадкинасадка для отпаривания/ струйная насадка/ угловая насадка/ щетка для пола/ круглая щетка маленькая/ круглая щетка большая
Функции и особенностизащита от перегрева/ индикатор наличия воды/ отсек для хранения насадок / защита от случайного включения подачи пара
Прочееалюминиевый бойлер устойчив к образованию накипи
Размеры (ВxШxГ), см24.5х35х28.5
Многофункциональный аппарат, способный заменить дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель для тканей. Область применения: полы, стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, столешницы, варочные поверхности, СВЧ печи, духовые шкафы, автомобили, мотоциклы и велосипеды. Напряжение: 220 В, 50 Гц.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


14.04.2019
Достоинства:
Качественное исполнение. Эффективен для верхней одежды, если стирка невозможна, проверил. Достаточное давление и расход пара. Заказал по акции. Рекомендую.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Выбирал по отзывам. Не ошибся.

Самовывоз невозможен
Пароочиститель Kitfort KT-908 зеленый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...