Сабвуфер Hertz DBA 200.3

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hertz
|Тип товара
|Сабвуфер
|Встроенный усилитель
|есть
|Особенности
|высоковольтный вход
|Чувствительность
|92 дБ
|Типоразмер
|20 см (8 дюйм.)
|Тип корпуса
|с пассивным радиатором
|Тип
|сабвуфер
|Резонансная частота (Fs)
|54 Гц
|Полная добротность (Qts)
|0.4
|Особенности
|регулировка фазы
|Диапазон воспроизводимых частот
|32 - 400 Гц
|Мощность
|140 Вт (максимальная)
|Материал диффузора
|бумага с водоотталкивающим покрытием
|Корпус
|есть
|Количество полос
|1
|Количество динамиков
|1
|Импеданс
|4 Ом
|Эквивалентный объем (Vas)
|12 л
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