Электрогенератор Huter HT1000L

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|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Электрогенератор бензиновый
|Защита от перегрузок
|есть
|Уровень шума
|101 дБ
|Время автономной работы
|4 ч
|Число фаз
|1 (220 вольт)
|Выход 12 В
|есть
|Выход 12 В
|1 розетка
|Глушитель
|нет
|Число розеток 220 В
|1
|Вольтметр
|есть
|Звукоизоляционный кожух
|нет
|Максимальная мощность
|1.20 кВт
|Расход топлива
|0.55 л/ч
|Сила тока
|5 А
|Вес, кг
|28
|Длина, см
|46
|Высота, см
|36.5
|Ширина, см
|39.5
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22.12.2019
Хорошая мощность 1.0-1.2 КВт при скромных габаритах.
Небольшой вес 25кг - можно спокойно переносить в машину, из дома и т.д.
Как бы немецкий бренд (русские и китайцы шутят, наверно - оба сайта в РФ хостятся).
4-х тактный. Не надо бодяжить, надеюсь проживет дольше.
Реально потянул два насоса! 600 Ватт станцию и 800 Ватт дренажный.
Недостатки:
Неудобно заливать масло, нужно иметь воронку или шприц.
Нет датчика уровня масла.
Шумный 101 Дб! Не оглохнешь конечно. Но его работу не замечать не будешь. За закрытой дверью уже терпимо.
Действительно, перепутано обозначение положения заслонки.
Непонятно как понять когда он прогрелся. Если не прогрелся - под нагрузкой глохнет.
Комментарий:
Мне важно было, чтобы ключевые приборы можно было запитать от него (насосы, холодильник, освещение) - эту задачу он выполняет.