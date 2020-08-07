Электрогенератор Huter DY6500LXA (с АВР)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 183 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Электрогенератор бензиновый
|Вольтметр
|есть
|Выход 12 В
|1 розетка
|Глушитель
|есть
|Защита от перегрузок
|есть
|Звукоизоляционный кожух
|нет
|Уровень шума
|71 дБ
|Число розеток 220 В
|2
|Число фаз
|1 (220 вольт)
|Вес, кг
|84
|Высота, см
|53.5
|Длина, см
|70
|Ширина, см
|57
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07.08.2020
Качество сборки, без сбоев в работе
Недостатки:
не выявил пока что
Комментарий:
Брали для Дома. Взяли сразу с запасом и с авр. Полностью выполняет все наши функции. Стоит на улице под навесом и никаких проблем с ним нет.