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Электрогенератор Huter DY3000L

Артикул: 35808
Электрогенератор Huter DY3000L
16 590 руб. 

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15 280 руб. 

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Артикул: 35808
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 765 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараЭлектрогенератор бензиновый
Вольтметресть
Выход 12 В1 розетка
Глушительнет
Защита от перегрузокнет
Звукоизоляционный кожухнет
Максимальная мощность3 кВт
Расход топлива2.6 л/ч
Уровень шума67 дБ
Число розеток 220 В1
Число фаз1 (220 вольт)
Вес, кг45
Высота, см45
Длина, см56
Ширина, см46
бензиновый генератор, однофазный (220 вольт), мощность 2.50 кВт, выход 12 В, запуск ручной, двигатель Huter 168f-2 OHV, вес 45 кг


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Самовывоз невозможен
Электрогенератор Huter DY3000L – стоимость товара 16590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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