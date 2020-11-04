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Электрогенератор Huter DY2500L

Артикул: 35807
Электрогенератор Huter DY2500L
15 490 руб. 

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14 240 руб. 

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Артикул: 35807
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 582 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараЭлектрогенератор бензиновый
Вольтметресть
Время автономной работы14 ч
Выход 12 В1 розетка
Глушительнет
Защита от перегрузокесть
Звукоизоляционный кожухнет
Максимальная мощность2.20 кВт
Расход топлива1 л/ч
Сила тока5 А
Уровень шума66 дБ
Число розеток 220 В1
Число фаз1 (220 вольт)
Вес, кг43
Высота, см45
Длина, см56
Ширина, см46
бензиновый генератор, однофазный (220 вольт), мощность 2 кВт, выход 12 В, запуск ручной, двигатель Hunter 168F, вес 43 кг


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Самовывоз невозможен
Электрогенератор Huter DY2500L - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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